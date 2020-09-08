مباحثات إيطالية ألمانية حول ليبيا وشرق المتوسط

روما / الخليج 365
بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، وليبيا.
وأفادت الخارجية الإيطالية في تغريدة، أن دي مايو، وماس تبادلا هاتفيا وجهات النظر حول شرقي المتوسط وليبيا، واصفة الاتصال بـ"المثمر".
وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى دي مايو بنظيرته الإسبانية غونزاليز لايا، في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث أكدا في مؤتمر صحفي مشترك على أنه لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا سوى الحل الدبلوماسي والسياسي.
كما أعرب دي مايو عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، مضيفا أنه اقترح على المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية، تخفيف التوتر في المنطقة ودعوة الأطراف للحوار.
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