أمانة الرياض تبدأ أعمال تحويل مسارات الدائري الشرقي تحقيقاً لانسيابية المرور (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة منطقة الرياض البدء في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي للربط بين طريقي الخرج والحائر. وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن ذلك يستهدف تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة. Advertisements

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