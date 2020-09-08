مسؤول في البيت الأبيض: توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل موافقة الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض في الضفة الغربية.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد انتقد تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة.