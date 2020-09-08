3 مرات أسبوعيا... مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى روسيا

ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أكدت مصر للطيران في بيان "استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام السبت والثلاثاء والخميس".

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وأوضحت في بيانها أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار "بي سي آر" PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول لموسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين بصعود الطائرة من القاهرة".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الروسية أيروفلوت عن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من الـ 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، قد وقع قرارا اليوم، باستئناف حركة الطيران مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.

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ووفقا لبيان مجلس الوزراء: "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)- 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)- رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)- رحلتان أسبوعيا".

وجاء في البيان أيضا: "يواصل مقر العمليات مراقبة الوضع والعمل على توسيع قائمة البلدان التي يمكن استئناف الحركة الجوية معها".

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات الشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من حزيران/ يونيو حتى أوائل أغسطس/آب.