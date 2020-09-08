شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال "مُروِج نشاطات داعش" في القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "مُروِج نشاطات داعش" في القائم بمحافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)- أنه "بمتابعة دقيقة واستخدام تقنية متطورة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة، تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات لواء 30 للفرقة ذاتها من متابعة إحدى صفحات المروجين لنشاطات التنظيم الارهابي من اعتقال مروج نشاطات داعش في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "ألقي القبض عليه في قرية دغيمة بقضاء القائم، وأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال "مُروِج نشاطات داعش" في القائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.