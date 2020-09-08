شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة ياسر عرفات تكشف سبب القبض على شقيقها وتشن هجوما حادا ضد أبو مازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سها عرفات، أرملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن القبض على شقيقها جاء بعد مقابلة على قناة العربية، مشددة على أن ما ذكرته عن شقيقها خلال المقابلة لم يكن لأهداف شخصية.

وشنت أرملة عرفات هجوما لاذعا ضد الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن في مداخلة على قناة العربية اليوم الثلاثاء، قائلة: "يا أبو مازن أنت ظالم والشعب لا يحبك فقط يهاب منك.. تجوع أطفالهم يا أبو مازن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

وفى وقت سابق، كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، عن أن شقيقها السفير جابر الطويل سفير فلسطين فى قبرص، تعرض للهجوم الشرس والتحقيق معه بسبب موقفه من اتفاقية الإمارات وإسرائيل، ومن ثم عزله من منصبه، وتابعت: "هو سفير فوق العادة جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات ولم يفتح لهم السفارة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.

وأكدت أرملة أبو عمار أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قالت خلالها: "لا تزر وازرة وزر أخرى".