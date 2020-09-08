شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن توقيع اتفاق السلام مع الإمارات فى واشنطن الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل، توقيع الاتفاق مع الإمارات فى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفا بحسب ما ذكرت قناة العربية:"مراسم توقيع اتفاق السلام مع الإمارات ستقام في البيت الأبيض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يعلن توقيع اتفاق السلام مع الإمارات فى واشنطن الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.