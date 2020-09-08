شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية تطلق حملة "الصلاة نور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة (الصلاة نور) التي تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح السند ، أن هذه الحملة ستنفذ من خلال فروع الرئاسة العامة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض من خلال لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الشيخ السند، أن الحملة التي استقت مسماها من أحاديث نبوية تترجم الأهمية البالغة لهذه الشعيرة في حياة المسلم، وهي انعكاس لاهتمام ولاة أمر هذه البلاد -أيدهم الله- بشعائر الدين، الذين جعلوا شأن الصلاة من أولى اهتماماتهم، مبيناً أن المملكة العربية السعودية قامت على هذه الأسس المتينة منذ عهد المؤسس الباني لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان يعين في القرى الأمير والقاضي، ورجالاً يأمرون بالصلاة في الأسواق والطرقات والأماكن العامة.

واختتم السند ، حديثه بالقول أن الرئاسة العامة تتشرف بإطلاق هذه الحملة المباركة العظيمة النافعة -بإذن الله جل وعلا- عبر منتجات توعوية وتوجيهية بشتى الوسائل والطرائق الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ،لافتاً إلى أن الرئاسة تقوم بمهامها وأعمالها وفق توجيهات كريمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتضطلع بمسؤولياتها واختصاصاتها في القيام بتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تميزت بها المملكة العربية السعودية، ومن ذلك تعظيم شأن الصلاة والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها.