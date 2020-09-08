شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعلن فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فى سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية فى أول شهر أكتوبر المقبل، والتى كانت متوقفه منذ شهر مارس الماضى. Advertisements وأوضحت اللجنة العليا بالسلطنة أن تكون تلك الرحلات مُجَدولة حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى. وكانت عقدت اللجنة اجتماعاً لها أمس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُمانى، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وباركت الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم العُمانية لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/ 2021م في ظل استمرار الجائحة، والذى يتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقاً من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية.

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