شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتوعد بمعاقبة أى فرد أو كيان يدعم أنشطة حزب الله الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أى فرد أو كيان يدعم أنشطة حزب الله الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى: "اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله". وتابع: سنحاسب أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم ميليشيات حزب الله الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، ووفقا لموقع العربية، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه.

وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل، متعهدة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها، ولافتة إلى أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.