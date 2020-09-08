شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: يوسف فنيانوس وفر لحزب الله وثائق حساسة تخص اغتيال الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن يوسف فنيانوس أحد اللبنانيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، أمن عقودا حكومية بملايين الدولارات لحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حزب الله قدم لفنيانوس مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية، ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن فنيانوس وفّر لحزب الله وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى.

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وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد فى معاقبة أى فرد أو كيان يدعم أنشطة حزب الله الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى: اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله، مضيفًا سنحاسب أى شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية.