شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبى للتنافسية" يعلن السعودية الأولى فى التنافسية الرقمية على مستوى G20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة العشرين فى التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمى من المركز الأوروبى للتنافسية الرقمية، الذى يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمى بحسب صحيفة سبق السعودية.

وبحسب الصحيفة، يأتى هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التى حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التى قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئى للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات فى رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثانى الاستعداد لتبنى التحول الرقمى والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية فى الشركات.

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واستمد التقرير مرتكزاته التى أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتى تمثلت فى استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية، وفى المرتكز الثانى المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذى شمل الاستثمار فى نيوم، والاستثمارات فى الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار فى رأس المال الجريء.