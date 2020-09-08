شكرا لقرائتكم خبر عن العربية تعلن مقتل عبدالقادر كوماندوز القيادى بحركة الشباب الصومالية بغارة فى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل عبد القادر كوماندوز القيادي في حركة الشباب الصومالية بغارة في 25 أغسطس الماضى. وفى وقت سابق أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية في ضواحي مدينة "يسمايو" الساحلية جنوب الصومال.

وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية - في بيان - مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذي يأتي وسط ضغط عسكري على الحركة الإرهابية.

وقال ضابط بالجيش الصومالي - في تصريحات لراديو "شابيلي" الصومالي اليوم الإثنين - إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار، وإن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.