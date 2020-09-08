شكرا لقرائتكم خبر عن وزير موريتانى يؤكد أن قطاع المعادن يعانى نقصًا بشريا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، أن قطاع المعادن في بلاده يعاني نقصًا كبيرًا في الكادر البشري ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات فعالة وذات مردودية كبيرة على المواطنين.

وأوضح الوزير، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال قدم مساهمة هذا القطاع في عرضه لسياسة للحكومة أمام البرلمان.

وقال إن قطاع المعادن سيركز على جملة من المبادىء تتعلق أحدها في عمل القطاع على أقصى درجة من الفعالية حتى يلعب دوره المحوري فى التنمية، أما المبدأ الثاني فيتمثل في الشفافية المطلقة بتوفير كل المعلومات عنه، أما المبدأ الثالث والأخير فهو التركيز على التكوين وتطوير المستوى التقني والفني لأطر القطاع في وجه القوة الهائلة والخبرة الكبيرة لمهندسي الشركات الدولية.

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