شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. رابطة العالم الإسلامى و"الجامعات الإسلامية" يناقشان دور الجامعة فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد رابطة الجامعات الإسلامية مؤتمرا دوليا افتراضيا تحت عنوان (دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم) الأحد 13 سبتمبر، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، ووزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، مكتبة الإسكندرية، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بمشاركة عالمية موسعة من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار علماء الأمة والمتخصصين، ويعقد المؤتمر عبر تقنية برنامج Zoom، وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحا بتوقيت جرينتش 01.00 ظهرا بتوقيت القاهرة 02.00 ظهرا بتوقيت السعودية.

صرح دكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن المؤتمر يعقد برعاية معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، و السفير د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، و د. عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والمقدسات الدينية الأردني السابق، و د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ومعالي د. عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، و د. محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إضافة إلى عدد كبير من السادة رؤساء الجامعات بداخل مصر وخارجها.

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وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف إبراز الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وتعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.

وأوضح الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن المؤتمر سيناقش موضوعات في غاية الأهمية من خلال محورين أساسيين، حيث يتناول المحور الأول: (الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمع في ظل الواقع الجديد)، ويشمل: دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز الأمن الثقافي والتربوي ومواجهة تحديات الُهوية والإعلام الجديد، ودور الجامعات في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي ومواجهة التحديات والإسهام في تنمية المجتمع، وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية لاسيما أوقات الأزمات، ودورها المأمول في التركيز على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلام العالمي، ودورها في نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

في حين يتضمن المحور الثاني: (الدور المأمول للجامعات في إحياء منظومة القيم وترسيخها في المجتمع)، ويشمل: القيم الإسلامية والإنسانية معانيها ومراميها وأهميتها الفائقة في الحياة، وواقع القيم وتطبيقاتها في برامج الجامعات الإسلامية ومناهجها وأنشطتها، وقيم البحث العلمي وتقاليده في ضوء القرآن والسنة، والقيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي، وسبل تمكين الجامعات من تفعيلها في المجتمع، ودور الجامعات وتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه الوطن والمواطنين، وقيم المرحلة وأولويات عمل الجامعات في ظل الواقع الذي فرضته جائحة كورونا، وأثر تمثل القيم في العملية التربوية والتعليمية في جامعات العالم الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ستكرم على هامش المؤتمر د. عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية؛ لجهوده في خدمة الوطن، والارتقاء بجامعة الإسكندرية، ودعم أنشطة رابطة الجامعات الإسلامية خلال الأعوام الماضية.