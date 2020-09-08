شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «المرور» لرفع معدلات السلامة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية ترك مسافة آمنة بين سائق المركبة وبين المركبات التي أمامه. وأكدن إدارة المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يرفع معدلات السلامة على الطرق ويحد من وقوع الحوادث. وأضافت الإدارة العامة للمرور بقولها “حماية لك.. تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”. Advertisements

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