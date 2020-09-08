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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد ضوابط «الصيد» وتحذر من استخدام الوسائل المحظورة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية مؤكدة شرط الحصول على الترخيص لممارسة هواية الصيد.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه لا يجوز الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية، ولا حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال”.
وشددت النيابة العامة منع الصيد في الأماكن والأوقات المحظورة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر.
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