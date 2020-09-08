شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد ضوابط «الصيد» وتحذر من استخدام الوسائل المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية مؤكدة شرط الحصول على الترخيص لممارسة هواية الصيد.

وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه لا يجوز الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية، ولا حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال”.

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وشددت النيابة العامة منع الصيد في الأماكن والأوقات المحظورة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر.