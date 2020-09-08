بغداد - سبوتنيك. وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الخروقات الأمنية بخصوص الهجمات الصاروخية متابعة وهناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول الجهات المطلقة لهذه الصواريخ".
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وأضاف: "لاحظتم أن هناك بعض حالات إطلاق صاروخ واحد واستطاعت الأجهزة الأمنية تحديد مكان الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الجهد الأمني منع إطلاق الكثير من هذه الصواريخ".
ويشار إلى أن مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف متكرر في الآونة الأخيرة، وسقط في محيطه الكثير من الصواريخ من نوع "كاتيوشا".
وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الصاروخية المجهولة تستهدف المطار، إلى جانب القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط العاصمة.
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية: هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول الجهات المطلقة لصواريخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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