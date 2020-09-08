الجيش اليمني: مقتل 25 من الحوثيين في كمين جنوبي مأرب

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القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجيش الوطني نصب كميناً محكماً للحوثيين في مديرية ماهلية جنوبي مأرب".

وأكد "مقتل أكثر من 25 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين في الكمين"، مشيرا إلى "إعطاب مدفعية الجيش آليتين للحوثيين كانتا تحملان أسلحة وذخائر".

في السياق نفسه، "استهدف طيران التحالف، بغارة جوية، عربة بي إم بي وثلاث آليات للحوثيين في جبهة ماهلية، أسفرت عن مقتل من كانوا على متنها"، حسب الجيش اليمني.

ومن جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي نفذ 20 غارة على محافظة مأرب، 15 غارة منها على مديرية ماهلية، و5 غارات على مديرية رحبة جنوبي مأرب.

ووفقاً لـ "المسيرة"، استهدفت إحدى الغارات الجوية على مديرية ماهلية، شاحنةً محملةً بالمواد الغذائية في نقيل الفراصيص، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، دون إيراد حصيلة.