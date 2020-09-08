توجيهات جديدة من السيسي بشأن مخالفات البناء

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وذكرت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هدف هذه المنظومة هو إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل جميع المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني.

وأوضحت أن الهدف من ذلك كله هو تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

وقد اجتمع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المصريين، بغرض استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الفائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".

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وشدد السيسي على أن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة، ومراعاة التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

واطلع خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا؛ حيث وجه بالبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية، في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

واستعرض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلية والعالمية، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.