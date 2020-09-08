مصر ترسل 4 طائرات شحن عسكرية إضافية لإغاثة السودان وجنوبه... صور

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وبحسب الوكالة، يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، "بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان".
وقدمت السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون فى دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم في ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول.
واختتم البيان الذي نشرته الوكالة بـ"يأتي تسيير الجسر الجوي تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين".
وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشھر بسبب الفیضانات التي أودت بحیاة أكثر من 100 شخص ھذا العام كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبیعیة.
وقالت وزیرة العمل والتنمیة الاجتماعیة لینا الشیخ، إن معدلات الفیضانات والأمطار المسجلة ھذا العام تجاوزت الأرقام القیاسیة المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.
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