الأردن يقرر عدم فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الأسبوع المقبل

كما تم التأكيد أن الحكومة قد تضطر خلال الأيام المقبلة إلى عزل بعض الأحياء أو المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة فيها.

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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "قررت اللجنة الوزاريّة لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي لتبدأ في تمام الساعة 12 من منتصف الليل بالنسبة للمنشآت الاقتصاديّة، والساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد في جميع محافظات المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق للتاسع من أيلول".

وأضاف العضايلة: "نؤكّد في هذا الإطار أنّنا قد نضطرّ خلال الأيام المقبلة إلى عزل بعض الأحياء أو المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة فيها".

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كما أشار إلى أنه "تقرر عدم فرض حظر التجوّل الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء أو أي من محافظات المملكة الأخرى خلال الأسبوع المقبل، والاستعاضة عن ذلك بتشديد الرقابة على التجمعات بما في ذلك الأسواق الشعبية والمولات والمتنزهات ودور العبادة، وجميع المنشآت لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد".

وأوضح أنه "سيتمّ تطبيق أمر الدّفاع رقم (11) وأمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م، بحقّ كل من يخالف اشتراطات السلامة العامّة، ويعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، أو يتسبّب بنقل العدوى إليهم"، وأضاف: "كما سيتمّ تشديد الرقابة على إقامة التجمّعات الاجتماعيّة والمناسبات مثل: الأعراس وبيوت العزاء، وأي مظاهر أو نشاطات أخرى قد تتسبب بنقل العدوى".

من جهته أعلن وزير الصحّة الأردني، سعد جابر "تسجيل 103 حالات إصابة لهذا اليوم، منها 99 حالة محليّة". كما اعلن "تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم، وأضاف بأنه تم تسجيل حالتي وفاة أمس واليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم 28 آب/ أغسطس الماضي ويوم 4 أيلول/ سبتمبر، حظرا شاملاً في كل من محافظة العاصمة، ومحافظة الزرقاء، نظرا لأنها كانت تسجل إصابات بشكل مقلق ومتسارع.