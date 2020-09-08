شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الموريتانى ومبعوث واشنطن لـ"الساحل" يبحثان التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الساحل الإفريقي بيتر فام، في نواكشوط، سبل تطوير التعاون العسكري بين الجانبين.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن المباحثات التي حضرها اللواء محمد فال ولد أمعييف وكيل وزارة الدفاع، تناولت سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الدفاع.

وأشارت الإذاعة الموريتانية إلى أن بيتر فام، أول مبعوث للولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الساحل الإفريقي، بدأ أول أمس الأحد، زيارة لموريتانيا في بداية جولته لبعض البلدان الإفريقية، موضحة أن الهدف من جهود واشنطن الدبلوماسية في منطقة الساحل الإفريقي هو مساعدة حكومات غرب إفريقيا على التعامل مع انعدام الأمن واحتواء انتشار العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة بمساعدة منسقة بين المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وقال فام إنه يسعى لتحسين التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمنظمات الدولية في المنطقة، وتعزيز الاستقرار في مالي، بما في ذلك الانتقال بقيادة مدنية في الوقت المناسب للعودة للنظام الدستوري، ومنع المزيد من التداعيات التي قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في مناطق أخرى من غرب إفريقيا.