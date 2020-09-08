شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تؤكد بدء انخفاض مناسيب النيل تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجي في بعض الأحباس.

وأوضحت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية في الهضبة الأثيوبية والسودان، أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق أيام 4 و 5 و 6 سبتمبر الجاري، تشير إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الأربعاء، كما أن متوسط الأمطار في حوض نهر عطبراوي يومي 4 و 5 سبتمبر، تشير إلى انخفاض كبير في وارد النهر.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تُسجل المناسيب في القطاعات المختلفة، غدا الأربعاء، إما استقرارا أو انخفاضا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.