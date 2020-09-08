شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تستأنف تسيير واستقبال الرحلات الجوية الدولية بعد توقفها 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الأردن اليوم تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.

وأعلن وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.

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