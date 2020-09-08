شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 21324 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6722، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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