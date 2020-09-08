شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقبض على مخالفين لقانون الإقامة معظمهم سوريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 17 مخالفاً لقانون الإقامة في العاصمة بغداد، أغلبهم من الجنسية السورية.
وقالت في بيان صحفي، إن "مفارز مديرية شؤون الاقامة ألقت، بالتعاون مع القطعات الأمنية الماسكة، القبض على 16 أجنبياً من الجنسية السورية في بغداد، لغرض تسفيرهم بسبب مخالفتهم قانون الاقامة العراقي".
وأضافت: "كما تم القبض على أجنبي آخر يحمل الجنسية اللبنانية يعمل في احدى شركات السفر السياحية، يقوم بتزوير تقارير فحص (BCR)، وتم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم إيواء العمال المخالفين للقانون العراقي من الجنسيات الأجنبية، وكذلك عدم التعامل مع الشركات الوهمية التي تتاجر بالعمال، وإبلاغ الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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