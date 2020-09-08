شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 1994 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 1994، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات 576 مقابل (1203) حالة شفاء. وأمس أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا في اليمن عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت اللجنة في بيان: "سجلنا 3 إصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وإصابة واحدة في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، رفعت إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 1987 حالة"​​​.

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وأضافت اللجنة أن "عدد الوفيات بالوباء استقر عند 572 حالة، لعدم تسجيل أي وفاة جديدة"، حيث أنه بالأمس لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة بالفيروس.