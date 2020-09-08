شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة بالبحرين يناقش فرص الاستثمار فى "الملتقى البحرينى المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور عبد الحسين بن على ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالبحرين، فى الجلسة الرئيسية للملتقى الاستثمارى البحرينى المصرى، والذى انطلق إلكترونياً بتنظيم من جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع سفارتى البلدين الشقيقين، تجسيداً لما تشهده العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين من نمو وتقدم بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

ووجه الدكتور ميرزا الشكر لقيادة البحرين على الدعم اللامحدود الذى تلقاه هيئة الطاقة المستدامةً للنهوض بقطاع الطاقة المستدامة فى مملكة البحرين، وتعزيز دور المملكة فى هذا المجال مع دول المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من العلاقات الوطيدة التى تربط المملكة بالدول الشقيقة، والموقع الاستراتيجى للسوق البحرينى الذى يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجى على وجه الخصوص.

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وخلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للملتقى؛ قدم الدكتور ميرزا عرضاً مرئياً سلط الضوء من خلاله على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما، وناقش مع المشاركين فى الملتقى أهم التطورات وكبرى الفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى مملكة البحرين، وأهم الأدوات القانونية التى اعتمدتها الحكومة الموقرة، وما كان لها من دور هام فيما حققته المملكة من إنجازات فى قطاع الطاقة المستدامة فى مدة تعتبر قياسية نظراً لحداثة القطاع نسبياً مقارنة بتجارب دول المنطقة.

وتطرق الدكتور ميرزا إلى التحركات العالمية فى مجال الطاقة، التى تحتم على كلا البلدين أهمية دعم القطاعين كركائز اقتصادية أساسية لا تقل عن غيرها من الركاز أهمية، وتمكينها من استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمواكبة التقدم العالمى فى هاذين المجالين، وأهمية الاستفادة من العلاقات الوطيدة التى تربط بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لكلا البلدين على كافة الأصعدة، خصوصا فى مجال الطاقة، مضيفا أن ما يشهده العالم حالياً يؤكد أهمية مفاهيم الاستدامة القائمة على أسس التآزر والتكامل بين الدول والشعوب.

وفى نهاية مشاركته أعرب الدكتور عبد الحسين ميرزا عن تفاؤله بمخرجات الملتقى، ووجه المشاركين للبحث فى الفرص الاستثمارية بابتكار وإبداع، وأشاد بالجهود التنظيمية التى بذلتها جمعية رجال الأعمال البحرينية برئاسة خالد راشد الزيانى، وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسى، والجهود التنسيقية التى بذلتها سفارتى البلدين الشقيقين.