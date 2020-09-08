الأردن يسجل 103 إصابات بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل 103 إصابات بفيروس كوورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء. Advertisements وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البرى بالمملكة الأردنية صلاح اللوزى، إن إجراءات الحجر المؤسسى الجديدة للقادمين عبر المنافذ الحدودية الجوية ستطبق على السائقين القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية. وأضاف اللوزى اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسيمة (بترا)، أن إجراءات الحجر الجديدة ستكون حسب تصنيف الدولة القادم منها السائق، سواء خضراء أو صفراء أو حمراء، وسيطبق على السائقين الإجراءات المخصصة للتعامل مع كل دولة. وأوضح أن مدة الحجر الجديدة للسائقين القادمين من الدول ذوات التصنيفين الأحمر والأصفر ستكون 7 أيام على الأكثر مع إحضارهم لفحص PCR أجري لكل منهم خلال 72 ساعة من موعد القدوم إلى الحدود، مبينا أنه سيجرى لهم فحص آخر عند وصولهم الحدود فى اليوم الأول.

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