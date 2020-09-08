شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: التراجع عن مبادرة السلام العربية يضعف الموقف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "مبادرة السلام العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل الصراع الإسرائيلي العربي، وأن أي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء فلسطين مع نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، حيث أكدا عمق العلاقات الفلسطينية العمانية.

ودعا اشتية مسقط للمساهمة بدور في حوار عربي بنّاء لاستعادة الوحدة العربية حول مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وبناء استراتيجية عربية مشتركة وواضحة للتعامل مع هذه القضايا.

بدوره، أكد المسئول العماني دعم بلاده المستمر للقضية والحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف السلطنة والسلطان واضح بأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب.

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