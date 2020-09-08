شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وأسر عشرات العناصر الحوثية في محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش اليمني، مقتل وأسر عشرات العناصر الحوثية في محافظة الجوف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشاد الجيش اليمني بدور قبائل مأرب والجوف في عمليات المساندة، كما قال الجيش اليمني، إن غارات جوية استهدفت 3 مواقع حوثية في الجوف.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وكانت قد أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين؛ بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية، وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين ـ حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن.