كورونا.. 68 وفاة في العراق وواحدة بالإمارات

العراقـ الإمارات/الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 68 وفاة جراء كورونا، ورصدت الإمارات حالة واحدة، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 68 وفاة، و4.894 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3.465 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 269.578، منها 7.657 وفاة، و206.324 حالة تعاف.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و644 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 410 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 75.098، منها 391 وفاة، و66.943 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و571 ألفا، توفي منهم أكثر من 898 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و659 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.