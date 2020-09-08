إشادة أمريكية بالحوار الليبي في المغرب

وليد عبد الله/ الخليج 365

أشادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالحوار السياسي الليبي في المغرب.

وبدأ وفدان من المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، مشاورات سياسية في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب، الأحد.

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس، عبر حسابها بـ"تويتر"، إنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي، الذي تيسره الأمم المتحدة، بقيادة الليبيين.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن دعمه الكامل للحوار الليبي في المغرب، لـ"تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية، التي يقودها مؤتمر برلين (الدولي) حول ليبيا في (19) يناير (كانون الثاني) الماضي".

وأعلن وفدا الحوار الليبي، في بيان مشترك الثلاثاء، تحقيق تفاهمات مهمة بشأن معايير لـ"وضع حد للفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

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وقال عضو وفد مجلس الدولة، محمد خليفة نجم، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحوار السياسي بالمغرب يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة من شأنها تمهيد الطريق لإتمام التسوية السياسية الشاملة في ربوع البلاد".

وكان مقررا أن ينتهي الحوار الليبي الإثنين، لكن مسؤولا بوزارة الخارجية المغربية قال إنه سيتم تمديده ليوم أو أكثر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع سياسي،

فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.