"داخلية" غزة توظف 528 عنصر أمن لمواجهة كورونا

غزة / رمزي محمود / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، توظيف 528 عنصرا جديدا، لدعم عمل أجهزتها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365، إن العناصر الجدد تم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر، تعزيزا وإسنادا لجهاز الشرطة في إجراءاته لمواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة (تديرها حماس)، أن العناصر الجدد خضعوا لدورة تدريبية سريعة لـ3 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وتم توزيعهم على عدة مواقع تدريبية لتفادي الازدحام.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، إن استيعاب منتسبين جدد، جاء لتعزيز قدرة الوزارة على القيام بواجبها، في ظل تنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بمواجهة كورونا، بعد انتشاره بين المواطنين.

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وأضاف، في تصريح للأناضول، أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفار كافة منتسبي الوزارة منذ 24 أغسطس/ آب الماضي حتى اليوم، والبالغ عددهم 19 ألف ضابط وعنصر.

وأردف: "هناك عبء كبير تتحمله الوزارة في هذه المرحلة، وهي تعاني من نقص الكادر البشري في ظل الصعوبات المالية العامة، ما دفع لاتخاذ تلك الخطوة لتعويض هذا النقص".

وتفرض الحكومة في غزة، حظر التجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (غير العائدين من الخارج).

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في غزة منذ مارس/ آذار الماضي، 1.269، بينها 1.171 حالة نشطة، 1.141 منها من السكان داخل المجتمع، و30 من العائدين إلى القطاع، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما بلغ إجمالي الوفيات في القطاع 9 حالات، في حين تم تسجيل 89 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.