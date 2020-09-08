الجيش اليمني يعلن مقتل 25 حوثيا في كمين بـ"مأرب"

اليمن/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 25 من العناصر المسلحة التابعة لجماعة "الحوثي"، في كمين لقواته، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش، في بيان، أن "قوات الجيش نفذت كمينا، استهدف عناصر حوثية، في مديرية ماهلية بمأرب، ما أسفر عن مقتل 25 مسلحا".

وأضاف البيان أن "مدفعية الجيش أحرقت طقمين للمليشيات الحوثية، كانت تحمل الأسلحة والذخائر في الجبهة ذاتها".

ولفت إلى أن "‏طيران التحالف العربي، استهدف بغارة جوية، عربة bmb (مدرعة روسية) وثلاثة أطقم لمليشيات الحوثي، في الجبهة نفسها، ما أسفر عن مصرع من كانوا على متنها"، دون تحديد لعددهم.

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ولم تصدر جماعة الحوثي على الفور أي تصريح أو بيان بشأن الواقعتين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قوات تابعة للجيش اليمني، مقتل طفلين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي حوثي على حي سكني بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في جبهات عدة، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات الحرب امتداداتها الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، بمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.

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