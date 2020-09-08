العراق يعلن التوصل إلى تفاصيل دقيقة بشأن مطلقي الصواريخ

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاصيل وصفتها بـ"الدقيقة"، بخصوص مطلقي الصواريخ على "المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة بغداد.

وقال أحمد ملة طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إنه "تم التوصل إلى تفاصيل دقيقة بشأن مطلقي الصواريخ"، دون تفاصيل أكثر.

ومؤخرا، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.

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وتتعرض "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية متواصلة ، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.

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