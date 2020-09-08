الصومال.. مقتل 13 من "حركة الشباب" بينهم قياديان

مقديشو/نورجيدي/الخليج 365

قتل 13 من عناصر حركة الشباب الصومالية المسلحة بينهم قياديان، في عملية نفذتها القوات الأمنية الخاصة في بلدات بإقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد، حسب مسؤول أمني.

ونقلت إذاعة "صوت الجيش"، الثلاثاء، عن قائد الوحدة 16 من القوات الخاصة العقيد إسماعيل عبدالمالك، قوله، إن القوات الأمنية الخاصة شنت عملية ضد مقاتلي الشباب في بلدات "دشيغ"، "امو مرودي"، "دجبو طاي"، و"انبو"، على بعد 75 كم عن مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة جوبا السفلى.

وأضاف أن "القوات الخاصة استهدفت معقلا لمقاتلي الشباب خلال العملية وقتلت 13 عنصرا بينهم قياديان".

وأوضح أن القياديين اللذين قتلا في العملية، هما كل من عبدي محمد بشير وهو قيادي ومسؤول في إقليم جوبا السفلى، وشخص آخر يدعى "حرو" وهو قيادي ميداني في بلدتي "دشيغ" و"وامو" في الإقليم.

ووفق المسؤول ذاته، دمرت القوات الخاصة معقلا آخر لحركة الشباب خلال العملية التي طالت بلدات في الإقليم.

ولم تعلق حركة الشباب على الفور حول ما أعلنه المسؤول الصومالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شنت حركة "الشباب" الإرهابية، هجوما مسلحا على مدينة بلعد، شمال العاصمة مقديشو، فيما تضاربت الأنباء حول نتائج الهجوم.

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