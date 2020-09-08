بريطانيا: طالبنا مرارا بتحقيق شامل وشفاف في مقتل خاشقجي

لندن / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إنها دعت باستمرار إلى "تحقيق شامل وموثوق وشفاف" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي ردها خطيا على سؤال مراسل الخليج 365، بشأن قرار المحكمة السعودية، أوضحت الخارجية البريطانية أن "المملكة المتحدة طالبت باستمرار بإجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف يضمن محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)".

ولفتت إلى أنه من الصواب تحميل أولئك الذين ارتكبوا الجريمة المروعة المسؤولية، مضيفة: "أكدنا باستمرار ضرورة ضمان السعودية عدم تكرار مثل هذا الشيء".

Advertisements

والاثنين، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

وصيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وقتل خاشقجي ( 59عاما)، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز، تطول 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.