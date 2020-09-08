رابطة إماراتية تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أبو ظبي/ الخليج 365

دعت رابطة إماراتية ترفض التطبيع مع إسرائيل، الثلاثاء، إلى مقاطعة أية منتجات تصل من تل أبيب إلى بلادها.

وقالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، في بيان، إنها "تدعو أبناء الشعب الإماراتي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

وقالت إن تلك المنتجات "تستعد لغزو الأسواق الإماراتية قريباً على هامش الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل.

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والإثنين، انتهت أول ندوة إلكترونية تقيمها الرابطة بمشاركة نشطاء خليجيين، إلى أن رفض الشعوب يجعل تطبيع دول عربية وخليجية مع إسرائيل "بلا قيمة".

ودشنت الرابطة، حسب موقعها الإلكتروني، في 22 أغسطس/آب الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

وتهدف الرابطة التي "تتكون من مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل".

وقوبل إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

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