وزير خارجية الكونغو: تركيا في ليبيا بدعوة من حكومتها الشرعية

أنقرة / الخليج 365

قال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، الثلاثاء، إن تركيا ذهبت إلى ليبيا بدعوة من حكومتها الشرعية، ووجودها هناك خلق توازنا وفرصة للحوار والتفاوض بين الليبيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة.

ولفت غاكوسو إلى أن الاتحاد الإفريقي طرف في الشأن الليبي، وأنه يهدف إلى تحقيق السلام بين الفرقاء هناك.

وشدد على ضرورة تحقيق تفاهم ولو بالحد الأدنى بين الأطراف من أجل التوصل إلى سلام وطني، وعلى سحب سلاح المليشيات لتكريس السلام والحيلولة دون حصول اشتباكات مجددا.

وحول الوجود التركي في ليبيا، أكد غاكوسو أن تركيا ذهبت إلى هناك بدعوة من الحكومة الليبية التي يرأسها فائز السراج، وأنها أسهمت في إطلاق عملية حوار بين الأطراف هناك.

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وبخصوص العلاقات التركية الكونغولية، لفت إلى وجود تعاون مثمر للغاية بين البلدين.

وأشار إلى أن تركيا أسهمت في إنجاز العديد من المشاريع في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وأعرب غاكوسو، عن افتخارهم بمركز المؤتمرات الدولي الذي بنته شركة تركية في برازافيل.

كما أبدى تطلعهم إلى استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى الكونغو بأقرب وقت ممكن بعد جائحة كورونا، وزيادة عدد وجهاتها للمنطقة.

وأشار إلى أنهم سيخصصون قطعة أرض كبيرة لتركيا في برازافيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من أجل القيام بأنشطة في مجالات كالتعليم فيها مستقبلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.