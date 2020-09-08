بواقع 103 إصابات.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
سجل الأردن، الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا بواقع 103 حالات، رفعت الإجمالي إلى 2581.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث الحكومة أمجد العضايلة.
كما أعلن جابر، تسجيل وفاتين جديدتين منذ مساء الإثنين، ليبلغ العدد الكلي 19.
وأوضح الوزير، أن الإصابات المسجلة هي 99 محلية و4 وافدة.
فيما سجلت المملكة 68 حالة شفاء لتبلغ الحصيلة 1908.
من جهته، أشار العضايلة إلى عدم فرض حظر شامل ليوم الجمعة المقبل، في أي من محافظات المملكة، والاستعاضة عن ذلك بتشديد الرقابة.
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