إيطاليا وإسبانيا: "الحل الدبلوماسي" سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا

روما/ الخليج 365

أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والإسبانية غونزاليس لايا، أنه لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا سوى الحل الدبلوماسي والسياسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضح مايو أنه بحث مع لايا، التطورات الأخيرة في ليبيا، إلى جانب القمة التي ستجمع 7 دول متوسطية في مدينة أجاكسيو الفرنسية.

وأضاف "لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا سوى عبر الحل الدبلوماسي والسياسي، ويتعين علينا القيام بالكثير في هذه المرحلة الحاسمة".

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وتابع "ليس هناك وقت نضيعه، نحن بحثنا الصراع مع مختلف الأطراف وحاولنا دائما تحفيز وتعزيز الحوار".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية "نتفق مع الوزير الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، والسعي لمفاوضات سياسية وإنهاء التدخل الأجنبي".

وأضافت أن ينبغي استئناف إنتاج النفط لإعادة تحريك الاقتصاد وخاصة في مواجهة جائحة كورونا.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح، إذ تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.