العراق.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، بأن قائمقام قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد محمود خلف، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء تنقله وسط المدينة.

وقال النقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) سعد محمد، للأناضول، إن "رصاصة أطلقت من جهة مجهولة استهدفت المركبة التي كانت تقل خلف، وسط المدينة".

وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن تهشم زجاج المركبة دون أن يتعرض خلف، لأي إصابات".

وأوضح محمد أن "قوة أمنية وصلت المكان، وبدأت عملية تفتيش بحثا عن مطلق الرصاص".

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وتعتبر محاولة الاغتيال تلك، الأولى التي يتعرض لها مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين خلال العام الجاري.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم على الفور.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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