إسرائيل: إصابة أسيرين فلسطينيين بكورونا

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إصابة أسيرين فلسطينيين بفيروس كورونا، في معتقل عوفر، من سكان الضفة الغربية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان وصل الخليج 365، "تم الإثنين، في معتقل عوفر، اكتشاف إصابة مؤكدة بكورونا لدى معتقلين أمنيين اثنين، من سكان الضفة الغربية".

وأضافت: "أجري تحقيق وبائي مع الأشخاص والسجناء الذين كانوا على اتصال بهما، كما تم إخضاع كل المتواجدين على مقربة منهما لحجر صحي، ليتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم ".

ويقع سجن "عوفر" الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

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وسبق لمصلحة السجون أن أعلنت أكثر من مرة، في الأسابيع القليلة الماضية، تشخيص إصابات لأسرى فلسطينيين لديها بالفيروس.

ورفضت إسرائيل مطالب فلسطينية بالإفراج عن الأسرى المصابين بالفيروس، والمرضى، وكبار السن، والنساء.

ولم تكشف مصلحة السجون عن أسماء المعتقلين المصابين بالفيروس حتى الآن.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن نحو 5 آلاف فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية في ظل ظروف صعبة للغاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.