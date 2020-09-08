تركيا: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / كمال قره داغ / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن العمليات ضد "بي كا كا" الإرهابية متواصلة بكل حزم.

وأوضح أنه "عبر عملية جوية بمنطقة متينا شمالي العراق، تم تحييد 4 إرهابيين من المنظمة كانوا يستعدون لتنفيذ عملية".

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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