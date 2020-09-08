تماثل للشفاء جميع مصابي كورونا بمستشفى الولادة بالخرج

الخليج – فهد الهائج : علمت صحيفة الخليج الالكترونية بأن مستشفى الولادة والأطفال بالخرج , أغلق قسم العزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا , بسبب عدم الحاجة إليه. ويأتي إغلاق القسم , بعد تماثل مرضى فيروس كورونا للشفاء , حيث حظي مصابي كورونا برعاية صحية , في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالإهتمام بصحة المواطن والمقيم. علم

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