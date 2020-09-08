شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جلدية يزاول المهنة دون ترخيص.. إجراء حاسم من وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، توقيف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص. وأهابت وزارة الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”، بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن وعدم تجاوز الاختصاص الطبي. وأضافت وزارة الصحة أن عقوبات مخالفة نظام مزاولة المهنة تصل إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

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