نهاية مروعة لحظر لعبة ببجي في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع طالب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا، نفسه حداً لحياته لعدم مقدرته على تشغيل لعبة "ببجي موبيل" التي حظرتها البلاد، وذلك يوم الجمعة في منطقة نادية في ولاية غرب البنغال الهندية وفقاً لوكالة الأنباء الهندية "بي تي آي"، وفقا للعين.



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وتناول الطالب –الذي لم تذكر اسمه- وجبة الإفطار، يوم الجمعة، وعاد إلى غرفته وأغلقها، وعندما استدعاه الأهل لتناول الغداء لم يرد على النداء.

وعندما طرقت والدته باب غرفته وأصيبت بالخوف عليه لدم تلقيها أي رد، ودعت الجيران لاقتحام الغرفة، وبمجرد دخولها، وجدوا الصبي معلقًا من السقف.

وبحسب ما ورد كان الصبي محبطًا بسبب حظر لعبة "ببجي موبايل" في الهند، وبعد التحقيق مع الأسرة، تبين أن الطالب انتحر لأنه لم يعد قادرًا على لعب اللعبة.