اخبار الخليج

نهاية مروعة لحظر لعبة ببجي في الهند

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نهاية مروعة لحظر لعبة ببجي في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

نهاية مروعة لحظر لعبة ببجي في الهند

متابعات_ الخليج 365

وضع طالب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا، نفسه حداً لحياته لعدم مقدرته على تشغيل لعبة "ببجي موبيل" التي حظرتها البلاد، وذلك يوم الجمعة في منطقة نادية في ولاية غرب البنغال الهندية وفقاً لوكالة الأنباء الهندية "بي تي آي"، وفقا للعين.

 

Advertisements

وتناول الطالب –الذي لم تذكر اسمه- وجبة الإفطار، يوم الجمعة، وعاد إلى غرفته وأغلقها، وعندما استدعاه الأهل لتناول الغداء لم يرد على النداء.

 

وعندما طرقت والدته باب غرفته وأصيبت بالخوف عليه لدم تلقيها أي رد، ودعت الجيران لاقتحام الغرفة، وبمجرد دخولها، وجدوا الصبي معلقًا من السقف.

 

وبحسب ما ورد كان الصبي محبطًا بسبب حظر لعبة "ببجي موبايل" في الهند، وبعد التحقيق مع الأسرة، تبين أن الطالب انتحر لأنه لم يعد قادرًا على لعب اللعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مروعة لحظر لعبة ببجي في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا