وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بائع "السبح" المصري المتجول قد أثار إعجاب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تجاه طريقة حديث البائع.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن بائع "السبح" مواطن مصري يعمل بالقرب من الأهرامات التاريخية، ويدعى محمد زهران، وهو معروف في منطقة الأهرام، حيث يعرفه كل الزائرين والمترددين لذلك المكان، منذ سنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بائع مصري متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة... بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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